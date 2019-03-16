Сб, 16.03.2019
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Министр иностранных дел находится с визитом в Великобритании

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Эдгар Ринкевич

ФОТО: Reinis Inkēns, Saeima

С 15 до 17 марта министр иностранных дел Эдгар Ринкевич находится с визитом в Великобритании.

У него запланированы встречи с вице-спикером и председателем Комитета по вопросам Европейского Союза Палаты Лордов Соединённого Королевства лордом Босвеллом, фактическим заместителем премьер-министра Дэйвидом Лидингтоном и министром иностранных дел Джереми Хантом.

Планируется, что Ринкевич обсудит с ними двусторонние отношения Латвии и Соединённого Королевства, в том числе тесное сотрудничество в сфере безопасности, а также подготовку Соединённого Королевства к выходу из ЕС и актуальные международные вопросы.

Также у министра в Лондоне предусмотрена встреча с представителями диаспоры, участие в дискуссии с политиками, исследователями и журналистами Соединённого Королевства по актуальным мировым событиям, организованной совместно посольством Латвии в Лондоне и Центром для европейских реформ , а также интервью британским средствам массовой информации - Sky News, Channel 5, BBC Radio 4's Today Programme, The Guardian.

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