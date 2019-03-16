У памятника Свободы дежурит большое количество сотрудников полиции

Чтобы избежать физических столкновений между носителями противоположных мнений во время памятных мероприятий дня легионеров, уже рано утром площадь у памятника Свободы была огорожена желтыми барьерами.

В настоящее время за порядком в округе следит большое количество сотрудников правоохранительных органов. На стоянке бульвара Аспазияс и Анны Мейеровиц припаркованы 7 микроавтобусов полиции, три автобуса и один троллейбус Rīgas satiksme.