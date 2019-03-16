Сб, 16.03.2019
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У памятника Свободы дежурит большое количество сотрудников полиции

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ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Утром субботы около 9.30 у памятника Свободы спокойно, за порядком следит большое число сотрудников правоохранительных органов.

Чтобы избежать физических столкновений между носителями противоположных мнений во время памятных мероприятий дня легионеров, уже рано утром площадь у памятника Свободы была огорожена желтыми барьерами.

В настоящее время за порядком в округе следит большое количество сотрудников правоохранительных органов. На стоянке бульвара Аспазияс и Анны Мейеровиц припаркованы 7 микроавтобусов полиции, три автобуса и один троллейбус Rīgas satiksme.

16 марта - неофициальный день памяти латышских легионеров в Латвии.

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