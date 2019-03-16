Власти Новой Зеландии изменят правила оборота оружия после стрельбы в мечетях

Она подтвердила, что 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарант, которого осудили за убийства, использовал законно приобретенное оружие.

"У преступника была лецензия на огнестрельное оружие. Мне сообщили, что он его приобрел в ноябре 2017 года", - сказала Ардерн.

Главный подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии 28-летний Брентон Тарант был вооружен законно приобретенными винтовками, модифицированными перед нападением. В Новой Зеландии их можно купить, обладая самой простой лицензией, которая не требует регистрации оружия, пишет газета The Guardian.

Она отметила, что попытки реформы законов, связанных с оборотом оружия в Новой Зеландии предпринимались и раньше, в 2005, 2012 и 2017 году.

Сейчас в Новой Зеландии полуавтоматические винтовки можно купить, обладая простой лицензией, не требующей регистрации оружия.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек.



Брентон Таррант перед нападением опубликовал ссылку на "манифест" с расистскими тезисами. Он также проводил онлайн-трансляцию убийств, а получившийся 17-минутный ролик вскоре удалили из соцсетей.