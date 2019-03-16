Полицейские предотвратили драку у памятника Свободы

В субботу около 12 часов у памятника Свободы во время мероприятия памяти легионеров полицейские предотвратили перерастание спора между идейными противниками в физический конфликт, но его участники задержаны не были.
Конфликт возник между несколькими людьми, которые на разных языках обменялись мнениями о правах русских в Латвии. В момент, когда конфликт достиг кульминации и грозил перерасти в физический, к присутствующим полицейским присоединились дополнительные силы, и сотрудники полиции встали так, чтобы физического конфликта не возникло.
В другом месте около памятника Свободы женщина, говорившая на немецком языке, подняла флаг некоей организации с синими, белыми и красными элементами, который полицейские попросили опустить.
Около 12 часов у памятника Свободы возложили цветы последние участники шествия памяти легионеров, а затем как сторонники легионеров, так и их противники понемногу начали расходиться.
Около 12.15 полиция начала открывать заградительные барьеры у памятника Свободы.