Полицейские предотвратили драку у памятника Свободы

Конфликт возник между несколькими людьми, которые на разных языках обменялись мнениями о правах русских в Латвии. В момент, когда конфликт достиг кульминации и грозил перерасти в физический, к присутствующим полицейским присоединились дополнительные силы, и сотрудники полиции встали так, чтобы физического конфликта не возникло.