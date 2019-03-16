Один из задержанных после бойни в Новой Зеландии оказался невиновным

У задержанного при себе было огнестрельное оружие, он всего-лишь хотел помочь полицейским в задержании террориста. Полицейские приняли его за соучастника, как оказалось, по ошибке. Сейчас его уже отпустили, сообщает New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.