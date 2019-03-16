Один из задержанных после бойни в Новой Зеландии оказался невиновным

Как выяснилось, один из четырех задержанных после бойни в Новой Зеландии оказался невиновным, сообщает газета New Zealand Herald.
У задержанного при себе было огнестрельное оружие, он всего-лишь хотел помочь полицейским в задержании террориста. Полицейские приняли его за соучастника, как оказалось, по ошибке. Сейчас его уже отпустили, сообщает New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.
Сейчас полиция проверяет причастность к терракту других двух задержанных.
Вечером 15 марта скончался еще один пострадавший. Получается, что жертвами бойни стали 50 человек. Ещё около 50 находятся в больнице.
В пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек.
Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. После нападения были задержанычетыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из задержанных предстанет перед судом 16 марта.