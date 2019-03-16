Водитель автобуса говорил за рулем и подверг опасности пассажиров

"В тот момент, когда почувствовала странный маневр, я обратила внимание на водителя, и оказалось, что он просто говорил по телефону, держа его в руках", - рассказала очевидец Инара.

Пассажирка сфотографировала недопустимую ситуацию, чтоб позже были зафиксированные доказательства нарушения. Из Риги автобус выехал около 22.00. В связи с этим ночь, ливень и свет фар встречного автомобиля уже усложнили движение, а водитель всё только усугубил.

Через время опасная ситуация повторилась, что побудило в Инаре ещё большую панику, так как в автобусе с ней были её дети.

Пассажирка на мгновение подумала выходить из опасного автобуса, однако следующий рейс нужно было ждать час, а до дома оставался ещё большой кусок.

Женщина даже не пыталась указывать шофёру, так как мужчина за рулём показался ей агрессивным.

Представитель пассажирских перевозок Эгилс Тамурс признаёт, что использование телефонов за рулём является частым явлением, но в последнее время встречается реже. Тамурс сообщил, что шофёру не удастся уйти от ответственности, так как в каждом автобусе установлены камеры. Мужчина получит наказание от фирмы - предупреждение или сокращение премии, это только вопрос времени.

Сейчас штраф за использование телефона за рулём составляет сумму от 25 до 100 евро. В то время как в Литве наказание суровее. Шофёр Эдвард из Клайпеды сообщил Bez Tabu, что если полиция поймает, то можно лишиться прав почти на два месяца.