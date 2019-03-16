"Яндекс" запускает свою социальную сеть

Насколько известно, новая соцсеть будет иметь название "Яндекс.Аура", а искусственный интеллект будет подбирать друзей по интересам зарегестрированного пользователя.

За подбор друзей-единомышленников будут отвечать особые технологии "Яндекс" и нейронные сети. Отбор будет происходить по похожим увлечениям и окружению. Тестирование сети началось недавно, точная дата запуска пока не названа.

"Яндекс.Аура" пока что доступна ограниченному числу людей.