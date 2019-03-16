Сб, 16.03.2019
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"Яндекс" запускает свою социальную сеть
Где искусственный интеллект будет подбирать друзей

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Клавиатура

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Компания "Яндекс" начала тестировать свою новую социальную сеть, сообщает ТАСС. 

Насколько известно, новая соцсеть будет иметь название "Яндекс.Аура", а искусственный интеллект будет подбирать друзей по интересам зарегестрированного пользователя.

За подбор друзей-единомышленников будут отвечать особые технологии "Яндекс" и нейронные сети. Отбор будет происходить по похожим увлечениям и окружению. Тестирование сети началось недавно, точная дата запуска пока не названа.

"Яндекс.Аура" пока что доступна ограниченному числу людей. 

На промо-странице проекта сказано, что доступ к тестированию можно получить с помощью приглашения от уже активного участника сервиса.

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