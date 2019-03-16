"Желтые жилеты" снова разносят Париж

Уже 18-ю субботу проходят акции протеста "желтых жилетов". Утром 16 марта у Триумфальной арки собрались несколько тысяч человек. Вскоре после начала акции протеста начались стычки с полицейскими.

Полиция использовала слезоточивый газ, в ответ на бросания камней и мусора.

Митингующие разбили окна некоторых бутиков, расположенных в центре французской столицы. Например, в бутике Lacoste "желтые жилеты" выбили окна и выбросили манекены на улицу.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновений к полудню субботы были задержаны минимум 20 человек.

В соцсетях активисты прозвали акцию "Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже".

ФОТО: AFP / Scanpix