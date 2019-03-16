Сб, 16.03.2019
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"Желтые жилеты" снова разносят Париж

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Очередная акция протеста "желтых жилетов" в Париже вылилась в безжалостные столкновения демонстрантов с полицией, сообщает BBC.

Уже 18-ю субботу проходят акции протеста "желтых жилетов". Утром 16 марта у Триумфальной арки собрались несколько тысяч человек. Вскоре после начала акции протеста начались стычки с полицейскими.

Полиция использовала слезоточивый газ, в ответ на бросания камней и мусора.

Митингующие разбили окна некоторых бутиков, расположенных в центре французской столицы. Например, в бутике Lacoste "желтые жилеты" выбили окна и выбросили манекены на улицу.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновений к полудню субботы были задержаны минимум 20 человек.

В соцсетях активисты прозвали акцию "Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже". 

ФОТО: AFP / Scanpix

Участники митинга сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства, в частности, президента Эмманюэля Макрона.

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