Сб, 16.03.2019
Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому. Арта Гига, продюсер сериала "Красный лес"

В Перу на похоронах насмерть отравились 9 человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/AFI

Как минимум девять человек скончались и более 40 пострадали после употребления зараженной пищи на похоронах в Перу, сообщает портал DevNews.

Как сообщает Reuters, пострадали в целом около 50 человек, 20 из которых доставлены в больницу с болями желудка и рвотой.

Министерство здравоохранения страны обнаружило в еде, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества попали в пищу, пока неизвестно.

Министерство здравоохранения страны уже сообщило, что исследования образцов еды дают основания говорить о наличии ядовитых химикатов в ней. Однако как яд попал в продукты пока непонятно.

Девять человек спасти не удалось. Самому старшему из умерших было 78 лет, а самому младшему – 12. 

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