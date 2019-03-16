В Перу на похоронах насмерть отравились 9 человек

Как минимум девять человек скончались и более 40 пострадали после употребления зараженной пищи на похоронах в Перу, сообщает портал DevNews.
Как сообщает Reuters, пострадали в целом около 50 человек, 20 из которых доставлены в больницу с болями желудка и рвотой.
Министерство здравоохранения страны обнаружило в еде, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества попали в пищу, пока неизвестно.
Министерство здравоохранения страны уже сообщило, что исследования образцов еды дают основания говорить о наличии ядовитых химикатов в ней. Однако как яд попал в продукты пока непонятно.
Девять человек спасти не удалось. Самому старшему из умерших было 78 лет, а самому младшему – 12.