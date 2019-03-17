ТОП 10: В этих городах Европы дешевле всего провести уик-энд

В новом "Барометре расходов в городах" компании Post Office Ltd выяснили, в каком из европейских городов выгоднее всего провести уик-энд. В первой десятке списка доминируют города Восточной Европы, среди которых оказались Вильнюс и Рига, передает CNN.
В рейтинге расходов Post Office сравнивает несколько факторов, среди которых стоимость билета на проезд от аэропорта до центра города, стоимость чашечки кофе в кафе, стоимость входного билета в музей или художественную галерею, а также стоимость проживания для двоих взрослых в трехзвездочной гостинице.
Цены сравниваются в британских фунтах стерлингах.
В этом году первую строчку заняла столица Литвы - Вильнюс: провести здесь уик-энд обойдется в 147,35 фунтов.
Для сравнения, дороже всего отдохнуть на выходных в Рейкьявике - чтобы посетить столицу Исландии, придется распроститься с 462,61 фунтами.
На второй строчке разместилась столица Сербии Белград - провести здесь выходные стоит 151,57 фунтов.
Третье место с 160,35 фунтами занимает столица Польши Варшава.
Попала в этот список и Рига, заняв седьмое место: стоимость времяпрепровождения в столице Латвии авторы списка оценили в 178,6 фунтов.
Десять самых выгодных европейских городов для короткого путешествия:
1. Вильнюс, Литва - 147,35 фунтов (171,58 евро);
2. Белград, Сербия - 151,57 фунтов (176,49 евро);
3. Варшава, Польша - 160,35 фунтов (186,71 евро);
4. Стамбул, Турция - 166,83 фунтов (194,26 евро);
5. Бухарест, Румыния - 167,74 фунтов (195,32 евро);
6. Порту, Португалия - 172,6 фунтов (200,98 евро);
7. Рига, Латвия - 178,6 фунтов (207,96 евро);
8. Братислава, Словакия - 182,02 фунтов (211,95 евро);
9. Москва, Россия - 186,87 фунтов (217,59 евро);
10. Прага, Чехия - 190,19 фунтов (221,46 евро).