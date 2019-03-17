Никто не знает, кому принадлежит "самолёт - призрак" в испанском аэропорту

​Пассажиры видят лишь малую часть аэропорта, в который прибывают, однако порой воздушные гавани хранят различные захватывающие тайны, если знать, где их искать... Одна из таких хранится в испанском аэропорту Барахас - уже годами здесь стоит самолёт, и никто в аэропорту не знает, кому он принадлежит, сообщает CNN.

Попытки должностных лиц выяснить владельца самолёта не увенчались успехом.

Аэропорт даже опубликовал сообщение в официальном испанском издании Boletín Oficial del Estado о том, что в аэропорту находится самолёт, который, по всей видимости, просто брошен.

В официальном сообщении говорится, что брошенное воздушное судно - McDonnell Douglas MD87 с регистрационным номером EC KRV.

Сотрудникам аэропорта неясно, как давно этот самолёт находится здесь.

Также представители аэропорта отмечают, что MD87 - единственное заброшенное воздушное судно на территории аэропорта Барахас.

Самолёт McDonnell Douglas. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Самолёт такой модели McDonnell Douglas MD87, переделанный под частный летательный аппарат, американская компания по продажам самолётов Bloomer deVere Dahlfors предлагает приобрети за 4,8 миллионов долларов.

Согласно испанским законам, о брошенном самолёте власти должны опубликовать три официальных сообщения - три месяца подряд, а потом еще ждать год, в течение которого владельцы самолёта могут предъявить свои права на него.

Если в течение года владелец не отзовётся, самолёт попробуют продать на общественном аукционе.

Самолёты испанской авиакомпании Iberia в аэропорту Мадрида. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

На востоке Испании расположен аэропорт Тируэль - крупнейший индустриальный аэропорт в Европе.

В него со всего света попадают самолёты, которые полностью или на время прекратили полёты.

В Тируэле самолёты или чинят, или разбирают на металлолом. Однако этот аэропорт в качестве стоянки используют и полностью пригодные для перелётов, и даже новые самолёты.

Не исключено, что никому не принадлежащий самолёт McDonnell Douglas MD87 в будущем может попасть в Тируэль.

Во многих странах мира есть и "кладбища" для самолётов, поэтому случай с брошенным самолётом в действующем аэропорту весьма редкое явление.

Похожая история зафиксирована в 2015 году в международном аэропорту Куала-Лумпур. В трёх разных эпизодах в аэропорту бросали три грузовых самолёта Boeing 737.

После того, как самолёты простояли там приблизительно год, аэропорт начал искать владельцев, покупая рекламные площади в малайзийских СМИ.