17 марта 2019, 15:12
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Никто не знает, кому принадлежит "самолёт - призрак" в испанском аэропорту
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Пассажиры видят лишь малую часть аэропорта, в который прибывают, однако порой воздушные гавани хранят различные захватывающие тайны, если знать, где их искать... Одна из таких хранится в испанском аэропорту Барахас - уже годами здесь стоит самолёт, и никто в аэропорту не знает, кому он принадлежит, сообщает CNN.
Попытки должностных лиц выяснить владельца самолёта не увенчались успехом.
Аэропорт даже опубликовал сообщение в официальном испанском издании Boletín Oficial del Estado о том, что в аэропорту находится самолёт, который, по всей видимости, просто брошен.
В официальном сообщении говорится, что брошенное воздушное судно - McDonnell Douglas MD87 с регистрационным номером EC KRV.
Сотрудникам аэропорта неясно, как давно этот самолёт находится здесь.
Также представители аэропорта отмечают, что MD87 - единственное заброшенное воздушное судно на территории аэропорта Барахас.
Самолёт такой модели McDonnell Douglas MD87, переделанный под частный летательный аппарат, американская компания по продажам самолётов Bloomer deVere Dahlfors предлагает приобрети за 4,8 миллионов долларов.
Согласно испанским законам, о брошенном самолёте власти должны опубликовать три официальных сообщения - три месяца подряд, а потом еще ждать год, в течение которого владельцы самолёта могут предъявить свои права на него.
Если в течение года владелец не отзовётся, самолёт попробуют продать на общественном аукционе.
На востоке Испании расположен аэропорт Тируэль - крупнейший индустриальный аэропорт в Европе.
В него со всего света попадают самолёты, которые полностью или на время прекратили полёты.
В Тируэле самолёты или чинят, или разбирают на металлолом. Однако этот аэропорт в качестве стоянки используют и полностью пригодные для перелётов, и даже новые самолёты.
Не исключено, что никому не принадлежащий самолёт McDonnell Douglas MD87 в будущем может попасть в Тируэль.
Во многих странах мира есть и "кладбища" для самолётов, поэтому случай с брошенным самолётом в действующем аэропорту весьма редкое явление.
Похожая история зафиксирована в 2015 году в международном аэропорту Куала-Лумпур. В трёх разных эпизодах в аэропорту бросали три грузовых самолёта Boeing 737.
После того, как самолёты простояли там приблизительно год, аэропорт начал искать владельцев, покупая рекламные площади в малайзийских СМИ.
По информации CNN, два из трёх самолётов в декабре прошлого года всё еще были в аэропорту.