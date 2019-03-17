Ивета Страутиня-Ушакова много лет консультировала Rīgas Ūdens

Первый договор о консультационных услугах между Rīgas Ūdens и Страутиней был заключен в конце 2010 года. На тот момент она была помощницей мэра в юридических вопросах. Срок последнего договора истек в конце 2018 года, новый договор не заключен.

Журналисты de facto встретили Страутиню-Ушакову в Рижской думе, и на вопрос о сотрудничестве с Rīgas ūdens она ответила резко:

"Я не должностное лицо, и не собираюсь участвовать ни в одной из ваших передач или шоу, которые, скорее всего, направлены против Нила Ушакова".

Позднее она все же прислала письменный ответ о предоставленных услугах, рассказав, что работала над информированием заказчика касательно нормативных актов, которые могут затронуть деятельность Rīgas ūdens, а в случае необходимости обеспечивала представительство компании в рабочих группах и комиссиях по разработке новых норм. Она указала несколько проектов и законов, в работе над которыми она принимала участие.

Передача отметила, что для этого Страутине-Ушаковой было необходимо контактировать с Министерством охраны среды и регионального развития, однако там ответили, что не располагают информацией о том, что Страутиня-Ушакова участвовала в собраниях министерства.

Председатель правления Rīgas ūdens Дагния Калниня передаче пояснила, что, несмотря на то, что в компании есть юридический департамент, именно у Страутини есть необходимые знания в области публичного права. Именно Калниня восемь лет назад предложила Страутине эту работу.

Нил Ушаков не ответил, помогал ли он восемь лет назад своей советнице устроиться на работу в муниципальном предприятии и проблемы в этом не видит:

"Ивета Страутиня руководила бюро двух министров юстиции и, пока она не начала работать с "Согласием", никому и в голову не приходило бегать за ней с камерой.