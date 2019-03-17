Эффективно ли? Rīgas satiksme тратит около миллиона евро на взыскание долгов

Шоферы, которые не платят за муниципальные стоянки, на лобовом стекле обычно обнаруживают красную квитанцию. Если спустя месяц она не оплачена, Rīgas satiksme может взыскать сумму с владельца транспортного средства.

Согласно аудиту Ernst&Young, в 2017 году доходы Rīgas satiksme от услуг автостоянок составляли 12,5 миллионов евро, из которых 1,8 миллионов евро были взысканы после выписки "красной квитанции" о неоплаченной стоянке. В прошлом году доходы составили 13,6 миллионов евро и 1,7 миллионов евро соответственно.

Взыскание долгов Rīgas satiksme покупает у ООО Konsultatīvā sabiedrība Conventus - в 2017 году за услуги компании муниципальное предприятие заплатило 1,026 миллионов евро, а в 2018 году 943 тысячи евро.

Как стало известно de facto, Ernst&Young посоветовала Rīgas satiksme оценить эффективность работы Conventus.

Передача выяснила, что договор с Conventus об услугах по взысканию долгов был заключен в конце 2014 года, срок - пять лет.

Только что назначенный на должность временного руководителя Эрнестс Саулитис рассказал, что Conventus был единственным претендентом. По его мнению, договор "нормальный по хорошей цене, честно заключенный". Он пояснил, что Conventus взыскивает долги не только с должников за автостоянки, но и с безбилетников.

Один из совладельцев Conventus Янис Крастиньш в разговоре с de facto отметил, что Rīgas satiksme не единственный клиент компании в сфере стоянок:

"Ну подумайте, если с нами работают практически все крупнейшие операторы автостоянок, о чем это говорит? Мы для всех неэффективны, поэтому нас выбирают? Это же абсурд!".

Согласно годовому отчету за 2017 год, полученный от Rīgas satiksme миллион евро составляет практически половину оборота компании Conventus, а отчет за прошлый год пока недоступен.

Пока маловероятно, что Rīgas satiksme договор прервет, так как об этом необходимо проинформировать за полгода, отметили в передаче.

Предположительно, все же в будущем Rīgas satiksme за услуги по взысканию долгов сможет платить меньше.

Часть должников платят сразу после получения предупреждения, но до сих пор и для этого была необходима помощь взыскателей.

Дело в том, что Rīgas Satiksme не может самостоятельно выяснить владельца автомобиля, а присяжные адвокаты могут.

Теперь наконец готовы поправки, позволяющие заглядывать в госрегистр транспортных средств и компаниям, которым делегированы автономные функции самоуправлений, выяснила передача в CSDD.