Пьяный таллиннец - раввину: "Что смотришь, еврей? Отправишься в печь!"

В субботу вечером информация об этом начала распространяться в социальных сетях.

Правоохранительные органы установили личность человека, нанесшего оскорбление, и начали производство по статье о разжигании вражды.

Инцидент произошел около девяти часов утра в Таллинне на трамвайной остановке: говорящий по-эстонски мужчина начал выкрикивать оскорбления в сторону главного раввина, который шел в синагогу на шаббатную службу вместе с детьми:

"Что ты смотришь, еврей? Отправишься в печь!" Прозвучали и другие нецензурные выражения.

По словам пресс-секретаря Муниципальной полиции Меэли Хунт, незадолго до этого патрульные проверяли билеты у пассажиров в трамвае, направлявшемся на Тартуское шоссе. В транспорте оказался безбилетный пассажир, который получил штраф и вышел из трамвая.

"Нервный молодой человек, обрушившийся на патрульных с нецензурной бранью, все время говорил по телефону со знакомым.

В то время, пока молодому человеку выписывали штраф, мимо проходил раввин с детьми, в сторону которого находящийся в раздраженном состоянии молодой человек использовал оскорбительные выражения.

Патруль МуПо сразу вмешался в ситуацию и пресек вызывающее поведение молодого человека, пригрозив в случае неподчинения вызвать полицию. Молодой человек прекратил свои действия, на этом инцидент был исчерпан.

Раввин к патрульным МуПо не обращался, и у патруля не было с раввином никакого контакта. Видеозаписи переданы полиции, далее расследованием этого случая займется полиция", - сказала пресс-секретарь МуПо.

"Сегодня мы связались с главным раввином и на данный момент собираем дополнительную информацию по этому инциденту, - подтвердил глава Кесклиннаского полицейского участка Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт. - Мы установили личность человека, нанесшего оскорбление, и начали производство по статье о разжигании вражды".

"У каждого человека в Эстонской Республике есть право чувствовать себя в безопасности. Помимо физических нападений, полиция серьезно относится и к вербальным атакам и к случаям разжигания вражды", - подчеркнул Саарнийт.

Подробности и причины случившегося выясняются.

Postimees обратился за дополнительной информацией и к раввину, который направил журналиста к главе Еврейской общины Эстонии, присяжному адвокату Алле Якобсон.

"Он шел с детьми, когда молодой человек начал на него кричать, был очень агрессивен, - сказала Якобсон. - Меня там не было рядом, но раввин это подтвердил".