Два крупнейших банка Германии планируют слияние

"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", - говорится в заявлении крупнейшего банка в Германии.

Однако, источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.

В случае успеха сделки объединенный банк станет третьим в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 триллионов евро и рыночной стоимостью в 25 миллиардов евро.