Два крупнейших банка Германии планируют слияние
Два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Reuters.
"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", - говорится в заявлении крупнейшего банка в Германии.
Однако, источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.
В случае успеха сделки объединенный банк станет третьим в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 триллионов евро и рыночной стоимостью в 25 миллиардов евро.
Отмечается, что в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек. Эта новость уже вызвала опасения из-за возможного сокращения тысяч сотрудников.