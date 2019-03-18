Веловоры активизировались. За сутки украдено 5 велосипедов

Все кражи были зарегистрированы в Рижском регионе.

Русский TVNET ранее рассказывал о том, как уберечь велосипед от кражи.

Представители дирекции безопасности дорожного движения уже призывали людей регистрировать велосипеды, так как это самый надежный способ найти владельца, если велосипед удастся обнаружить.