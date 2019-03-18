Пн, 18.03.2019
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Веловоры активизировались. За сутки украдено 5 велосипедов

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Велосипед

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Государственная полиция сообщает, что за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировали 5 случаев кражи велосипедов.

Все кражи были зарегистрированы в Рижском регионе.

Русский TVNET ранее рассказывал о том, как уберечь велосипед от кражи.

Представители дирекции безопасности дорожного движения уже призывали людей регистрировать велосипеды, так как это самый надежный способ найти владельца, если велосипед удастся обнаружить.

Также в Латвии были зафиксированы два угона автомобилей и две квартиры были обворованы. Преступления произошли в Рижском регионе, исключением стала одна квартира в Земгале. 

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