31 марта Латвия должна перейти на летнее время

Переход должен состояться 31 марта в 3 часа ночи: стрелки переводим на час вперед. Летнее время будет действовать в период до 27 октября.

Напомним, что Латвия готова после принятия директивы Еврокомиссии перейти на летнее время (GMT+3) и остаться на нем постоянно.

До принятия Еврокомиссией окончательного решения по этому вопросу смена времени продолжится - весной во всех странах ЕС будет осуществлен переход на летнее время, осенью - на зимнее, отмечает Минэкономики.