31 марта Латвия должна перейти на летнее время
В странах Евросоюза широко обсуждается тема перевода часов. Министерство экономики напоминает, что на данный момент в силе прежние правила - а это означает, что 31 марта в Латвии, также как и других странах, необходимо перевести стрелки часов на летнее время.
Переход должен состояться 31 марта в 3 часа ночи: стрелки переводим на час вперед. Летнее время будет действовать в период до 27 октября.
Напомним, что Латвия готова после принятия директивы Еврокомиссии перейти на летнее время (GMT+3) и остаться на нем постоянно.
До принятия Еврокомиссией окончательного решения по этому вопросу смена времени продолжится - весной во всех странах ЕС будет осуществлен переход на летнее время, осенью - на зимнее, отмечает Минэкономики.
Переход на летнее время в Латвии был введен в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.