Наряд дня: Тейлор Свифт в чешуе из глиттера и туфлях с крылышками
На днях в концертном зале Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония iHeartRadio Music Awards. Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт в прямом смысле слова сверкала на красной дорожке, словно серебристая рыбка. Автор этого наряда из глиттера - бренд Rosa Bloom".
Ну и, конечно, нельзя не упомянуть экстравагантную обувь звезды - туфли с крыльями бабочки Sophia Webster. Не будем обсуждать, насколько это стильно и со вкусом, но глаза слепит - точно!