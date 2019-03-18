Пн, 18.03.2019
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Наряд дня: Тейлор Свифт в чешуе из глиттера и туфлях с крылышками
Глаза слепит!

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ФОТО: SIPA/Scanpix

На днях в концертном зале Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония iHeartRadio Music Awards. Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт в прямом смысле слова сверкала на красной дорожке, словно серебристая рыбка. Автор этого наряда из глиттера - бренд Rosa Bloom".

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть экстравагантную обувь звезды - туфли с крыльями бабочки Sophia Webster. Не будем обсуждать, насколько это стильно и со вкусом, но глаза слепит - точно!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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