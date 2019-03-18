Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Скоро выборы! Судраба возглавит список объединения Atmoda

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ингуна Судраба

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

От объединения партий Atmoda в выборах Европарламента будут участвовать кандидаты партий No sirds Latvijai (NSL), "Честь служить нашей Латвии" (ЧСНЛ) и Христианско-демократического союза (ХДС), сообщила агентству LETA лидер NSL Ингуна Судраба.

В объединение партий Atmoda входят ЧСНЛ и ХДС, а NSL заключила с ним договор о совместном старте на выборах.

Лидером списка будет Судраба.

Одновременно начат процесс, который, скорее всего, в конце лета или начале осени завершится учреждением партии Atmoda, в которую объединятся NSL и ЧСНЛ, сообщила Судраба.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ