Скоро выборы! Судраба возглавит список объединения Atmoda

От объединения партий Atmoda в выборах Европарламента будут участвовать кандидаты партий No sirds Latvijai (NSL), "Честь служить нашей Латвии" (ЧСНЛ) и Христианско-демократического союза (ХДС), сообщила агентству LETA лидер NSL Ингуна Судраба.
В объединение партий Atmoda входят ЧСНЛ и ХДС, а NSL заключила с ним договор о совместном старте на выборах.
Лидером списка будет Судраба.
Одновременно начат процесс, который, скорее всего, в конце лета или начале осени завершится учреждением партии Atmoda, в которую объединятся NSL и ЧСНЛ, сообщила Судраба.