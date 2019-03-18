Новый флешмоб? В России появилась очередная "могила" Путина

На этот раз "могила" президента России Владимира Путина появилась в столице России Москве. Ее авторами стали активисты движения "Бессрочный протест", пишут российские СМИ.
Точное место расположения надгробия в Москве не сообщается.
На фотографии видно, что активисты привязали к нему несколько черных шариков, а также положили рядом цветы.
На памятнике размещена фотография Путина и его годы жизни: 1952 - 2019.
«Похорони Путина в своём городе, убей в себе государство»: московские активисты «Бессрочки» решили не отставать от Татарстана и тоже «похоронили» Путина. Они призывают устанавливать могилы президента и в других городах. Фото: «ВКонтакте» pic.twitter.com/OvrbPa7nEu— МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 18, 2019
Отмечается, что авторы инсталляции последовали примеру жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, который установил "могильный памятник" с фотографией главы государства и оградой у здания Следственного комитета.
Напомним, автор инсталляции в Набережных Челнах был арестован на 28 суток.
Владельцы нескольких групп "ВКонтакте" сообщили, что администрация соцсети начала удалять посты с фотографией "памятника" Путину. Позже она заявила, что восстановит изображения.