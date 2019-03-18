Новый флешмоб? В России появилась очередная "могила" Путина

Точное место расположения надгробия в Москве не сообщается.

На фотографии видно, что активисты привязали к нему несколько черных шариков, а также положили рядом цветы.

На памятнике размещена фотография Путина и его годы жизни: 1952 - 2019.

«Похорони Путина в своём городе, убей в себе государство»: московские активисты «Бессрочки» решили не отставать от Татарстана и тоже «похоронили» Путина. Они призывают устанавливать могилы президента и в других городах. Фото: «ВКонтакте» pic.twitter.com/OvrbPa7nEu — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 18, 2019

Отмечается, что авторы инсталляции последовали примеру жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, который установил "могильный памятник" с фотографией главы государства и оградой у здания Следственного комитета.

Напомним, автор инсталляции в Набережных Челнах был арестован на 28 суток.