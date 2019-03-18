Пн, 18.03.2019
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Новый флешмоб? В России появилась очередная "могила" Путина

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ФОТО: no sociālajiem tīkliem

​На этот раз "могила" президента России Владимира Путина появилась в столице России Москве. Ее авторами стали активисты движения "Бессрочный протест", пишут российские СМИ.

Точное место расположения надгробия в Москве не сообщается.

На фотографии видно, что активисты привязали к нему несколько черных шариков, а также положили рядом цветы. 

На памятнике размещена фотография Путина и его годы жизни: 1952 - 2019.

Отмечается, что авторы инсталляции последовали примеру жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, который установил "могильный памятник" с фотографией главы государства и оградой у здания Следственного комитета.

Напомним, автор инсталляции в Набережных Челнах был арестован на 28 суток.

Владельцы нескольких групп "ВКонтакте" сообщили, что администрация соцсети начала удалять посты с фотографией "памятника" Путину. Позже она заявила, что восстановит изображения.

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