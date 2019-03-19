Россия будет готовиться к развертыванию ракет США

В российском МИД заявили о том, что Россия должна готовиться к потенциальному развертыванию США ракет средней дальности, сообщает ТАСС.
Также в МИД заявили, что Москва "категорически не приемлет попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России".
США было начато производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора с Россией.
Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия точно так же ответит на решение США выйти из Договора и участие в договоре останавливается.
Договор, заключенный в 1987 году между СССР и США, запрещает сторонам иметь на вооружении ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
Москва и Вашингтон периодически сыпят обвинениями в сторону друг друга в нарушении условий Договора.