Вт, 19.03.2019
Если вы продаете мармелад, и никто не хочет покупать зефир, ну что же - продавайте мармелад. Какое самолюбие? Это бизнес! Лайма Вайкуле о любви публики к старым хитам

Россия будет готовиться к развертыванию ракет США

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

В российском МИД заявили о том, что Россия должна готовиться к потенциальному развертыванию США ракет средней дальности, сообщает ТАСС.

Также в МИД заявили, что Москва "категорически не приемлет попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России".

США было начато производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора с Россией. 

Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия точно так же ответит на решение США выйти из Договора и участие в договоре останавливается.

Договор, заключенный в 1987 году между СССР и США, запрещает сторонам иметь на вооружении ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Москва и Вашингтон периодически сыпят обвинениями в сторону друг друга в нарушении условий Договора.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ