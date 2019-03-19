Планируют запретить советскую и нацистскую форму на собраниях и шествиях

Поправки предусматривается принять к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

"Люди должны понимать, что носить форму и символику нацистов или советов на общественных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо", - после заседания высказался председатель комиссии Артус Кайминьш (KPV LV) и проинформировал, что схожие поправки планируется принять и к Закону о безопасности общественных и праздничных мероприятий.

За использование военной формы вооруженных сил бывшего СССР, его республик и нацистской Германии (в том числе в виде стилизации) планируется налагать штраф до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических лиц.

Штраф полагается и за использование символов - флагов, гербов, гимна, нацистской свастики, знаков SS и советов - серпа и молота вместе с пятиконечной звездой.

На данный момент закон предусматривает, что участникам собраний, шествий и пикетов запрещено использовать флаги, гербы, гимн и символику бывшего СССР, ЛССР и нацистской Германии (в том числе в стилизованном виде).