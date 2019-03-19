"Абсолютно новые и неиспользованные!". Почему на закрытой территории стоят троллейбусы RS?

"Эти троллейбусы, что находятся на улице Кишэзера, не были доставлены в Rīgas satiksme, не были получены. Скорее всего, это троллейбусы Rīgas satiksme, однако они находятся на территории учреждения Alkom-trans. Остальную информацию можно узнать у них", - сказал передаче представитель учреждения Янис Крэслиньш.