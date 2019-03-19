"Абсолютно новые и неиспользованные!". Почему на закрытой территории стоят троллейбусы RS?
С прошлого года в Чиекуркалнсе на территории одного предприятия находятся пять абсолютно новых троллейбусов, в цветах транспорта Rīgas satiksme. Представитель учреждения заявляет, что это не их троллейбусы, сообщает передача Bez Tabu.
Троллейбусы безусловно заметили все, кто едет в сторону Межапарка. Территория, на которой можно видеть троллейбусы, находится на улице Кишэзера. Огороженная забором территория охраняется собаками.
Своё внимание на троллейбусы обратил господин Оярс, который проезжал мимо территории в трамвае и был в замешательстве, почему новые троллейбусы не используются и стоят неподвижно.
"Хотелось выяснить, почему на территории на улице Гауяс почти год (с прошлой весны) стоят пять новых, длинных троллейбусов Rīgas satiksme? (..) Автобусы абсолютно новые, их не использовали!", - говорит Оярс.
Втянутый в коррупционный скандал представитель Rīgas satiksme заявляет, что с этими троллейбусами предприятие никак не связано.
"Эти троллейбусы, что находятся на улице Кишэзера, не были доставлены в Rīgas satiksme, не были получены. Скорее всего, это троллейбусы Rīgas satiksme, однако они находятся на территории учреждения Alkom-trans. Остальную информацию можно узнать у них", - сказал передаче представитель учреждения Янис Крэслиньш.
KNAB в прошлом году начал уголовный процесс по закупкам Rīgas satiksme, в том числе троллейбусов. Александр Крячек, председатель совета директоров "Alkom-trans, на чьей территории находятся пять новых троллейбусов, сообщил о своей отставке.