Бюджет 2019 года передан на рассмотрение в первом чтении

Комиссия единогласно признала, что бюджет должен быть рассмотрен в срочном порядке. Предложения по законопроекту можно подавать до 17 часов 21 марта.

В бюджетный пакет входят 15 законопроектов. Комиссия исключила из пакета поправки к закону о помощи самоуправлений в строительстве арендных жилых домов.

Предусматривается, что в первом чтении бюджет будет принят 20 марта, в окончательном чтении - 3 апреля.