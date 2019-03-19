Бюджет 2019 года передан на рассмотрение в первом чтении

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма направила на рассмотрение в первом чтении проект государственного бюджета 2019 года.
Комиссия единогласно признала, что бюджет должен быть рассмотрен в срочном порядке. Предложения по законопроекту можно подавать до 17 часов 21 марта.
В бюджетный пакет входят 15 законопроектов. Комиссия исключила из пакета поправки к закону о помощи самоуправлений в строительстве арендных жилых домов.
Предусматривается, что в первом чтении бюджет будет принят 20 марта, в окончательном чтении - 3 апреля.
Поступления консолидированного государственного бюджета в 2019 году планируются в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро, дефицит - 0,5% от внутреннего валового продукта.