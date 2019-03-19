Вт, 19.03.2019
Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Павел Погребняк, футболист

Бюджет 2019 года передан на рассмотрение в первом чтении

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма направила на рассмотрение в первом чтении проект государственного бюджета 2019 года.

Комиссия единогласно признала, что бюджет должен быть рассмотрен в срочном порядке. Предложения по законопроекту можно подавать до 17 часов 21 марта.

В бюджетный пакет входят 15 законопроектов. Комиссия исключила из пакета поправки к закону о помощи самоуправлений в строительстве арендных жилых домов.

Предусматривается, что в первом чтении бюджет будет принят 20 марта, в окончательном чтении - 3 апреля.

Поступления консолидированного государственного бюджета в 2019 году планируются в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро, дефицит - 0,5% от внутреннего валового продукта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ