Совет ЕС принял ряд мер на случай "жесткого" Brexit

Целью принятых актов является смягчение серьезного ущерба, который может причинить "беспорядочный Brexit" в сфере защиты прав граждан на социальное обеспечение, а также предотвращение нарушений в сфере бизнеса, говорится в сообщении Совета.

Эти меры носят временный характер, ограничены по своему охвату и принимаются ЕС в одностороннем порядке. Их соблюдение ни в коем случае не предназначено для Brexit со сделкой или при переходном периоде.

Меры также затронут сферы трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческого обмена. Они будут распространяться на граждан стран ЕС, которые пользовались правом свободного перемещения по территории объединения, беженцев и лиц без гражданства, которые пользуются социальными правами в одной из юрисдикций, отмечает "Коммерсант".

Отдельный пункт в релизе Совета ЕС посвящен европейским и британским студентам, которые учатся за рубежом в рамках программы студенческих обменов Erasmus+. Все они должны будут до конца своего обучения продолжить получать положенные им стипендии и гранты. Кроме того, документ предусматривает предоставление доступа британским рыболовным судам в воды ЕС на основании действовавших в рамках Евросоюза квот.

Что касается сферы транспорта, меры должны обеспечить безопасность полетов между ЕС и Великобританией. В 2019 году для Лондона будут сохранены в неизменном виде действующие авиаперелеты, морские рейсы и паромные и туннельные автомобильные перевозки, если тот пойдет на аналогичные меры для европейских транспортных компаний.

Совет также принял поправку к регламенту экспорта ряда товаров двойного назначения. Великобритания включена в список третьих стран с низким уровнем риска.

Принятые законодательные акты вступят в силу через день после публикации и начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС, если это произойдет без сделки.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, однако 14 марта британский парламент принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен на 30 июня, если до 20 марта палата общин поддержит текст предлагаемого Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС.

Председатель Евросовета Дональд Туск в тот же день написал в Twitter, что попросит членов ЕС согласиться с длительной отсрочкой. "В ходе моих консультаций в преддверии саммита ЕС я буду призывать (представителей) 27 стран союза быть открытыми к продолжительному продлению, если Великобритания сочтет это необходимым для пересмотра своей стратегии и построения консенсуса вокруг этого", - заявил он.