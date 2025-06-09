Кажока: подсчет отметок "за" и "против" на выборах был ниже всякой критики

Она также подчеркнула, что "ни в коем случае подобная система не должна повторяться в будущем, даже в виде запасного варианта".

Кроме того, Кажока указала, что в условиях, возникших в большинстве участков в ночь на воскресенье, теоретически было очень легко манипулировать результатами, добавляя одному кандидату поддержку или снижая ее у другого.

"Надеюсь, у ЦИК все же есть алгоритмы, позволяющие сравнивать результаты отметок "за" и "против" кандидатов по всем участкам одной территории", – сказала Кажока, отметив, что если результаты какого-то кандидата заметно отличаются в одном участке по сравнению с другими, то бюллетени необходимо пересчитать.

"Подобные антикризисные алгоритмы должны всегда быть у ЦИК, и меня немного удивляет, что до сих пор об этом не сообщалось", – сказала она.

По ее мнению, такие алгоритмы должны использоваться именно в подобных ситуациях, когда нет уверенности, что люди, уставшие ночью и долгое время не получавшие никакой информации, смогут правильно подсчитать голоса, особенно если нет второго человека для проверки отметок "за" и "против".