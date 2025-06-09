Кажока: подсчет отметок "за" и "против" на выборах был ниже всякой критики

То, как осуществлялся подсчет отметок "за" и "против" в избирательных бюллетенях, было ниже всякой критики, и ошибки нельзя исключать. Не соблюдался принцип "четырех глаз", а инструкции, подготовленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), оказались неприменимыми в реальных условиях, заявила агентству LETA директор и ведущий исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока, наблюдавшая за муниципальными выборами.
Кажока уточнила, что у нее нет беспокойства по поводу подсчета голосов за партии, особенно там, где присутствовали наблюдатели. Однако ее тревожит именно то, как считались отметки "за" и "против" кандидатов.
"Тот факт, что сканеры не работали и отсутствовал нормальный "план Б" на этот случай, – это не просто техническая мелочь, это также вопрос о корректности подсчета отметок "за" и "против" конкретных кандидатов", – подчеркнула она.
"Учитывая, что сотрудники избирательных участков работали с семи утра, накапливалась усталость, а вместе с ней – совершенно естественная вероятность ошибок и неточностей. Дополнительно имел место промежуточный этап между подсчитанными отметками и передачей данных сотруднику, вводящему их в электронную систему", – объяснила Кажока. Кроме того, остается вопрос, правильно ли услышал эти данные столь же уставший сотрудник, заносящий информацию в систему.
Кажока отметила, что работники участков старались максимально добросовестно, однако ошибки – даже серьезные – вполне возможны.
По ее мнению, учитывая неопределенность относительно того, насколько избиратели поняли принцип работы новых бюллетеней, неизвестно, как столь разнообразный способ подсчета голосов в разных участках отразился в итоговых цифрах, опубликованных на сайте ЦИК. Поэтому Кажока считает, что ЦИК следует пересчитать бюллетени хотя бы на нескольких участках, чтобы понять приблизительный процент ошибок, возникающих в таком "анархичном процессе".
Она также подчеркнула, что "ни в коем случае подобная система не должна повторяться в будущем, даже в виде запасного варианта".
Кроме того, Кажока указала, что в условиях, возникших в большинстве участков в ночь на воскресенье, теоретически было очень легко манипулировать результатами, добавляя одному кандидату поддержку или снижая ее у другого.
"Надеюсь, у ЦИК все же есть алгоритмы, позволяющие сравнивать результаты отметок "за" и "против" кандидатов по всем участкам одной территории", – сказала Кажока, отметив, что если результаты какого-то кандидата заметно отличаются в одном участке по сравнению с другими, то бюллетени необходимо пересчитать.
"Подобные антикризисные алгоритмы должны всегда быть у ЦИК, и меня немного удивляет, что до сих пор об этом не сообщалось", – сказала она.
По ее мнению, такие алгоритмы должны использоваться именно в подобных ситуациях, когда нет уверенности, что люди, уставшие ночью и долгое время не получавшие никакой информации, смогут правильно подсчитать голоса, особенно если нет второго человека для проверки отметок "за" и "против".
"Кроме того, новые бюллетени можно трактовать по-разному в отдельных случаях", - добавила Кажока, подчеркнув необходимость проверить, не привело ли это к аномально высокому или, напротив, низкому числу отметок за или против какого-то кандидата. Подобные отклонения могут объясняться не только злым умыслом, но и человеческой ошибкой при подсчете или внесении данных.
Как сообщалось ранее, руководитель ЦИК Кристине Саулите заявила журналистам в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы, что сомнений в достоверности результатов выборов нет. "Реальность такова, что выборы состоялись, результаты собраны и корректны", – заявила Саулите.
Вскоре после этого ЦИК объявила, что результаты выборов утверждены.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами в субботу и в ночь на воскресенье. Сбои в работе участков возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.
В данный момент служебная проверка в связи с проблемами подсчета голосов не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем, заявил журналистам в понедельник после заседания рабочей группы директор Госканцелярии Райвис Кронбергс.
Он подчеркнул, что еще на прошлой неделе "была уверенность", что все будет работать нормально, поскольку не было никаких признаков возможных сбоев. "Если бы у нас не было такой уверенности, мы бы заранее приняли другие решения", – добавил он, вновь подчеркнув, что не было сигналов о возможных проблемах с системой.
Глава ЦИК Кристине Саулите также указала: "Если бы у нас была хоть малейшая уверенность, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные сразу приняли бы решение о ручном подсчете голосов".
"Таких сигналов не было, поэтому мы продолжали работать по плану", – сказала Саулите.
Она добавила, что все результаты выборов утверждены и на данный момент нет оснований сомневаться в их точности. Для обеспечения точности существуют "несколько систем контроля".
Отвечая на вопрос о своей ответственности, Саулите подчеркнула, что готова нести полную ответственность за все, что входит в ее компетенцию, однако речь сейчас идет о технических аспектах, которые не находятся в зоне ответственности ЦИК.
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