Опубликован рейтинг самых счастливых стран. Латвия обогнала Россию

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network), сообщает Postimees.
За Финляндией следуют Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.
Литва на 42-м месте, Латвия - на 53-м, Эстония - на 55-м месте, Россия - на 68-м.
На последнем месте в рейтинге Южный Судан.
При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, свободу, а также коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений.
Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.
Рейтинг самых счастливых стран был впервые обнародован в 2012 году.