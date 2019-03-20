Ср, 20.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Опубликован рейтинг самых счастливых стран. Латвия обогнала Россию

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Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network), сообщает Postimees.

За Финляндией следуют Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.

Литва на 42-м месте, Латвия - на 53-м, Эстония - на 55-м месте, Россия - на 68-м.

На последнем месте в рейтинге Южный Судан.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, свободу, а также коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений.

Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Рейтинг самых счастливых стран был впервые обнародован в 2012 году.

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