Опубликован рейтинг самых счастливых стран. Латвия обогнала Россию

За Финляндией следуют Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.

Литва на 42-м месте, Латвия - на 53-м, Эстония - на 55-м месте, Россия - на 68-м.

На последнем месте в рейтинге Южный Судан.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, свободу, а также коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений.

Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.