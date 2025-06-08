В Сигулдском крае больше всего мандатов получил список четырех партий

Этот список набрал 33,08% голосов избирателей и получит в думе семь из 19 мест.

За находящийся у власти в настоящее время совместный список Крестьянского союза Латвии и Латвийской зеленой партии проголосовали 25,49% избирателей, что обеспечило ему пять мандатов.

Третье место заняла Сигулдская краевая партия, за которую проголосовали 21,72% избирателей (пять мандатов).

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Последней партией, преодолевшей 5%-ный барьер и прошедшей в Сигулдскую думу, стало "Новое Единство", за которое проголосовали 10,74% избирателей. Эта партия получит в думе два мандата.

Остальные четыре списка не преодолели на выборах 5%-ный порог.

В выборах в Сигулдском крае приняли участие 51,16% избирателей.