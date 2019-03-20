Британия официально попросила ЕС отложить Brexit

Об этом она объявила в парламенте, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, глава британского правительства направила письмо главе Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке на три месяца — до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Reuters отмечает, что Туск получил запрос.

14 марта сообщалось, что парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе официальной даты выхода страны из Евросоюза. До этого члены палаты общин выступили против Brexit без сделки с Брюсселем.

До этого стало известно, что Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкерсогласовали изменения в соглашении по выходу Британии из Евросоюза. Изменения касаются вопроса границы на острове Ирландия.