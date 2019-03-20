Рижская дума хочет закрыть все игорные залы, в том числе в микрорайонах

Мэр Риги Нил Ушаков поручил юридическому управлению думы совместно с департаментом развития города на основании норм закона об азартных играх подготовить проекты решений об аннулировании выданных лицензий на игорные залы на всей территории столицы, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

Закон предусматривает, что в случае, если организация азартных игр в конкретном месте значительно задевает интересы жителей, самоуправление мотивированным решением может аннулировать выданные лицензии на открытие казино, игорных залов, бинго-залов, тотализаторов и др.

"Это работа, которую мы должны закончить. Первый шаг был сделан в 2017 году, когда мы приняли решение о закрытии игорных залов в историческом центре города. Но ясно, что самая большая проблема с игорными залами именно в микрорайонах.

Поэтому думе нужно сделать все возможное, чтобы Рига стала городом, полностью свободным от этого зла, создающего зависимость", - заявил Ушаков.

Комитет по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией Рижской думы рассмотрит вопрос 21 марта.