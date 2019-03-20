Ср, 20.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

Акция протеста учителей превратилась в загрязнение окружающей среды

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Иллюстративное фото

ФОТО: TVNET

Акция протеста, в которой участвовали около 2000 учителей Латвии, требуя увеличение зарплат, закончилась выпуском голубых шариков с надписью "750 EUR" в небо. Через несколько часов шарики превратятся в загрязнение окружающей среды. 

Прежде чем шарики упадут, они могут улететь очень далеко. Однако когда давление и температура воздуха меняются, они лопаются и падают на землю, где становятся мусором, говорит руководитель Zaļā Brīvība Янис Бризга.

Через месяц-два под воздействием солнца и дождя, шарики распадаются на микропластмассы, которые остаются в окружающей среде, затем попадают в воду и, возможно, в пищевую цепочку. К тому же, яркие кусочки шариков привлекают животных - мелкие грызуны могут запутаться в них, ища воду.

В свою очередь, морские птицы и хищные рыбы частенько съедают пластмассовые отходы, которые попадают в природу. Птицы могут запутаться в нитках - хлопковых или синтетических, которыми обвязаны шарики. 

Янис Бризга говорит, что дискуссий среди экспертов по окружающей среде насчёт запрета шариков было не мало. " В результате были запрещены пластмассовые палочки, к которым прикрепляли шарики. У детей шарики вызывают слишком большую радость, чтобы их запрещать", - говорит эксперт. 

Он призывает людей фотографировать упавшие шарики "учительского протеста", чтобы было видно, какой вред они нанесли.

Существуют шарики из материала, который распадается и не вредит природе, но они дорогие.

Шарики надежды критически оценили и пользователи социальных сетей. "Да, пустили в воздух свои голубые шарики надежды. Поддерживаю реформу в секторе образования, однако - фу!". В другом твите было сказано, что это была идея организаторов, а не самих учителей.

"Сельские учителя понимают, но городские офисные крысы и правители - даже не задумываются".  

Эксперт Управления по защите природы Вилнис Скуя не раз упоминал о вреде воздушных латернов (китайских фонарей) и драконов. Он нашел на территории национального парка Слитере остатки воздушного шарика. 

ФОТО: Dagnis Vasiļevskis

"Пластмасса, шнуры, синтетические нити не гниют. Кроме того, они иногда очень тонки и невидимы, незаметно могут обмотаться вокруг лап животных и птиц", - рассказывает Вилнис Скуя. 

В Англии воздушные латерны часто убивают сов.

Также и у нас животное может травмироваться, мучиться и погибнуть. Например, упав на землю, китайский фонарь может поджечь сухой лес. Упав в лесу или в море, пластмассовый объект пополняет общее загрязнение. 

Эмоции это вызывает на короткий момент, через время красота превращается в отходы или убивает кого-то, говорит Скуя. 

Если бы люди подумали, то вряд ли бы они захотели бы красивое событие (свадьба, день рождение) омрачить последствиями тех несчастий, которые могут принести эти воздушные объекты. 

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