"На службе нет ничего такого, чего стоило бы бояться". Служба Гособороны глазами добровольца из Даугавпилса

Незнание языка не освобождает от службы

Меня очень удивил факт, что, по словам Арманда, в призыве оказалось достаточное количество курсантов с не очень хорошим знанием латышского языка. Инструкторы входят в положение, идут таким ребятам навстречу. Но знание латышского в армии необходимо, со временем эти ребята тоже начинают говорить на латышском.

Девушки в службе Гособороны

Что касается девушек, то, как рассказывает Арманд, нормативы физических нагрузок для них ниже, но в остальном снисхождений особых нет. Оказывается, девушки живут в комнатах с парнями.

На вопрос: "А как же различие, стеснение?", молодой человек спокойно отвечает, что переодеться можно в душевой, а так - все они одинаковые солдаты.

О войне

Арманд рассказывает, что на службе о войне не говорят. "Нас готовят к гражданской обороне, всему тому, что надо знать солдатам. Но это не о том, что сейчас начнётся война, и мы должны быть готовы. Люди проводят аналогии, потому что актуальна сейчас эта тема, поэтому и бояться идти служить, отпускать детей на службу", - считает Арманд Шидловский.

Промежуточные выводы

Арманд заметил, что стал более подготовлен как в физическом плане, так и в моральном. Он вспоминает, что в школе было состояние растерянности, когда не знал, что делать, а сейчас всё чётко и понятно. К тому же он считает, что стал более ответственным, самостоятельным, начал больше думать о жизни. Это время он использовал для самоопределения.

"Была возможность пообщаться с людьми из других мест Латвии, узнать их планы и идеи и, возможно, что-то перенять для себя, - делится парень. - Я решил подписать договор на два года. Решение принял не сразу, около полугода на это понадобилось. Я понял, что мне это нравится".

Фото: Chayka.lv/ Евгений Ратков

Чётких планов на то, чем Арманд займётся после службы, у него пока нет, но думает, что пойдёт в вуз, хочет получить высшее образование.

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