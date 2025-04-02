Арманд Шидловский был единственным из Даугавпилса, кто в июле прошлого года добровольно поступил на Службу государственной обороны Латвии (СГО), пишет портал Chayka.lv.
"На службе нет ничего такого, чего стоило бы бояться". Служба Гособороны глазами добровольца из Даугавпилса
В марте я поговорила с его родителями, чтобы узнать, что думают они о выборе сына, что чувствуют и как переживают время его службы.
Скажу честно, я очень боялась, что после выхода этого материала и комментариев под ним, в которых было много хейта и негатива, сам Арманд откажется от нашего разговора, о котором мы договорились ещё до той первой публикации.
Но нет, парень встретился со мной в назначенный день и время, сказал, что читал, что пишут люди, но считает, что несмотря ни на какие мнения, рассказывать об армии нужно, чтобы молодые люди не боялись и не придумывали того, чего нет.
"На службе нет ничего такого, чего стоило бы бояться, вам всё покажут и расскажут", - говорит Арманд. Он также надеется, что его пример придаст смелости тому, кто сомневается.
Необходимая поддержка
Во время учебы в 12 классе Арманд задумывался, с чем связать своё будущее после школы. Среди вариантов была Национальная академия обороны Латвии. Но осенью 2023 года он узнал о добровольной службе в Государственной обороне и решил пойти служить.
Родителям он сообщил, заранее зная, что они одобрят выбор. "Папа и раньше говорил, что был бы рад, если бы я связал свою жизнь с военной сферой. Я знал, что они не будут против", - вспоминает парень.
Арманд считает, что поддержка родителей очень важна, а в таком вопросе - особенно, ведь если родители волнуются и переживают, молодым людям от этого на службе не легче.
Параллельно учебе, Арманд прошёл проверку состояния здоровья и психологической устойчивости, к декабрю было известно, что он принят в службу Гособороны. "Друзья сначала не поняли моего выбора, но в скором времени стали поддерживать и говорили, что гордятся", - рассказывает молодой человек.
Будни службы Гособороны
Он честно признается, что сначала был стресс, непонимание, куда попал, что его ждёт, было много мыслей и предположений. По прибытию ребят поделили по комнатам, все были незнакомы друг с другом, и первый вечер сидели каждый сам по себе.
Но все быстро прошло, постепенно начали общаться, и сейчас все ребята — очень хорошие друзья. С такими, кто не желал разговаривать или особенно проявлял характер, Арманд не столкнулся.
С 19 июля до середины октября у всех курсантов было базовое обучение. Первые две недели все оставались в бригаде.
Спустя две недели организовали родительский день, после которого курсантов отпустили на выходные домой. Все выходные солдаты по желанию могут быть дома, со своей семьёй. Арманд рассказал, что те, кто живут в Риге, домой ездить могут хоть каждый вечер, с условием, чтобы утром вовремя быть на построении.
Во время базового обучения проводились занятия и мероприятия, которые способствовали знакомству, сплочению коллектива, и все быстро привыкли друг к другу и нашли приятелей.
В течение двух месяцев день начинался в шесть утра, построение, зарядка, лекции, спортивные нагрузки… И так до вечера. Были и практические занятия в лесу, на полигоне - брали все необходимое и отправлялись выполнять задания.
"Инструкторы идут навстречу, поддерживают, если что-то не получается, показывают, указывают на ошибки. Если неправильно выполняешь задание, делаешь это много раз. Это дисциплина", — объясняет Арманд Шидловский.
Из того, что поначалу казалось необычным, юноша вспомнил ситуацию, когда, одеваясь на построение, кто-то вместо длинной формы надел короткую. Тогда всем остальным нужно было переодеться в короткую, чтобы было одинаково.
Сейчас распорядок дня такой: подъём в восемь утра, в 9:30 — построение, солдатам рассказывают план дня, затем проходят лекции, спортивные упражнения, повседневные дела, например, — почистить технику, оружие. Заканчивается всё в 16:30-17:00. Далее — свободное время. Можно сидеть в интернете, идти в спортзал, общаться… Бывают недельные учения в лесу, даже зимой всё достаточно комфортно — есть палатки, печки, рассказывает Арманд.
О различии между добровольцами и теми, кого призвали
Арманд рассказал, что призванных ребят в начале можно было быстро определить. Они выглядели грустными, задающими вопрос: "Почему я?"
Но, спустя время, они либо смирились, либо привыкли, и, по словам Арманда, служба стала им нравиться. Среди добровольцев есть ребята постарше, которые решили, что лучше отслужить сейчас, чем прерывать свою жизнь на обязательную службу тогда, когда призовут.
Незнание языка не освобождает от службы
Меня очень удивил факт, что, по словам Арманда, в призыве оказалось достаточное количество курсантов с не очень хорошим знанием латышского языка. Инструкторы входят в положение, идут таким ребятам навстречу. Но знание латышского в армии необходимо, со временем эти ребята тоже начинают говорить на латышском.
Девушки в службе Гособороны
Что касается девушек, то, как рассказывает Арманд, нормативы физических нагрузок для них ниже, но в остальном снисхождений особых нет. Оказывается, девушки живут в комнатах с парнями.
На вопрос: "А как же различие, стеснение?", молодой человек спокойно отвечает, что переодеться можно в душевой, а так - все они одинаковые солдаты.
О войне
Арманд рассказывает, что на службе о войне не говорят. "Нас готовят к гражданской обороне, всему тому, что надо знать солдатам. Но это не о том, что сейчас начнётся война, и мы должны быть готовы. Люди проводят аналогии, потому что актуальна сейчас эта тема, поэтому и бояться идти служить, отпускать детей на службу", - считает Арманд Шидловский.
Промежуточные выводы
Арманд заметил, что стал более подготовлен как в физическом плане, так и в моральном. Он вспоминает, что в школе было состояние растерянности, когда не знал, что делать, а сейчас всё чётко и понятно. К тому же он считает, что стал более ответственным, самостоятельным, начал больше думать о жизни. Это время он использовал для самоопределения.
"Была возможность пообщаться с людьми из других мест Латвии, узнать их планы и идеи и, возможно, что-то перенять для себя, - делится парень. - Я решил подписать договор на два года. Решение принял не сразу, около полугода на это понадобилось. Я понял, что мне это нравится".
Чётких планов на то, чем Арманд займётся после службы, у него пока нет, но думает, что пойдёт в вуз, хочет получить высшее образование.
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