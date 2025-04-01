Анна Удре, которая ранее была внештатным советником премьер-министра по вопросам политической коммуникации и вовлечения общественности, приступила к работе в бюро премьер-министра Эвики Силиня в качестве советника по коммуникации и ответственной за сотрудничество со СМИ, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.
Удре - опытный профессионал в области медиа и политической коммуникации - она много лет работала в журналистике, в том числе на Латвийском телевидении, специалистом по связям с общественностью в частном секторе, отвечала за коммуникацию в партийном объединении "Новое Единство" и организовывала медиатренинги.
Удре получила степень бакалавра коммуникации в Рижском университете им. Страдиня и степень магистра политологии в Латвийском университете.
Бывший советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере продолжит работать в бюро премьер-министра внештатным советником по инновациям и технологиям.
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