Удре - опытный профессионал в области медиа и политической коммуникации - она много лет работала в журналистике, в том числе на Латвийском телевидении, специалистом по связям с общественностью в частном секторе, отвечала за коммуникацию в партийном объединении "Новое Единство" и организовывала медиатренинги.