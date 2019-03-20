За трансляцию интервью Юрканса на Russia Today из студии LTV отвечал опытный сотрудник

Это порталу TVNET подтвердили сразу несколько источников, в том числе и сам Лавкинайтис.

Согласно посту LTV в социальных сетях, руководство телевидения не знало о трансляции.

В то же время несколько опрошенных TVNET экспертов отрасли сомневаются, что трансляция интервью произошла без согласования с руководством LTV.

В связи с трансляцией Лавкинайтис дал объяснения правлению LTV.

"Я вам могу пояснить лишь то, что я дал как устные, так и письменные объяснения руководству LTV и другим коллегам. Я это сделал. У нас было рассмотрение этого вопроса в понедельник. Я сделал это согласно правилам внутреннего порядка, за которые я отвечаю", - сказал Лавкинайтис TVNET. От более подробных комментариев он воздержался.

Руководство службы новостей LTV пока никак не комментирует произошедшее. В свою очередь, связаться с председателем правления LTV Иваром Приеде порталу TVNET пока не удалось.

Ранее в опубликованном в социальной сети Facebook посте LTV пояснило, что считает "неприемлемым то, что на прошлой неделе из студии LTV показали интервью для канала российского телевидения Russia Today. Ни LTV, ни руководство новостной службы не были проинформированы об этом", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что LTV не считает, что практику позволять Russia Today делать трансляцию из помещений LTV с техникой компании можно поддержать или оправдать.

"LTV провело выяснение обстоятельств происшествия и у ответственного сотрудника запрошены объяснения", - говорится в сообщении LTV.

Также LTV пообещало усилить процесс принятия решения, связанный со сдачей в арену студии, техники и сателитных связей третьим лицам. В будущим в таких ситуациях будет запрашиваться согласование с руководством и правлением LTV.

В то же время, по мнению руководителя кафедры Коммуникационных наук Рижского университета Страдыня Анды Рожукалне, маловероятно, что руководство LTV могло не знать о запланированном интервью.

"Сотрудничество такого вида всегда связано с условиями договора и платежами. В каждой компании ограниченное количество руководителей и должностных лиц, в том числе на LTV, у кого есть право рассматривать эти документы.

И второе, это не рутинный случай. Это уникальный случай, они сами информируют, что в течение последних нескольких лет фактически лишь раз было нечто похожее.

Поэтому маловероятно, что это происходит автоматически, только как обеспечение технических функций", - отметила Рожукалне.

К тому же эксперт считает, что руководство телевидения должно быть более открытым к обществу с этим случаем.

В свою очередь преподаватель ЛУ и бывший генеральный директор LTV (руководил телевидением с 1998 по 2002 год) Роланд Тьярве утверждает, что в его время схожие трансляции согласовывались с руководством.

"У новостной студии телевидения два хозяина: сама Служба новостей, так как это их база. Без их согласия там вообще ничего поставить нельзя. И второй - это могут быть действительно технические службы, которые отвечают за то, чтобы там все работало, чтобы техника была в порядке.Фактически никто не имеет права там ничего делать.

Что касается обеспечения таких трансляций, в мое время Служба новостей всегда согласовывала это с руководством", - рассказал Тьярве.