Rīgas satiksme предлагает в 75% маршруток брать полную цену за проезд

Правление предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) сегодня представило комитету по финансовым и административным делам Рижской думы возможные изменения в сети маршрутов микроавтобусов, которые предусматривают, что на 15 маршрутах за проезд будет взиматься полная цена.
В настоящее время Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) обслуживает семь экспресс-маршрутов, на которых нужно оплачивать полную стоимость проезда. Эти маршрутки окрашены в оранжево-белый цвет. В свою очередь в 13 маршрутках рижане могут пользоваться предоставляемыми самоуправлением льготами - это студенты, пенсионеры и другие группы льготников. Такие микроавтобусы окрашены в сине-белый цвет. Подобный порядок был введен в мае 2018 года. Также RMS обслуживает восемь ночных маршрутов.
RS планирует этот порядок изменить, и льготами теперь можно будет пользоваться только на пяти маршрутах, а на остальных нужно будет покупать билет за полную цену.
Как рассказал временный председатель правления RS Эрнест Саулитис, в настоящее время около 70% маршрутов RMS и RS перекрываются. Одновременно договор с RMS предусматривает, что планируемые изменения не должны превышать 50% первоначальной протяженности маршрутов и все изменения должны быть согласованы обеими сторонами.
RS предлагает отменить 271-й маршрут, объединив его с 306-м маршрутом. Маршрутки номер 300, 338, 346, 241 и 263 будут курсировать по-прежнему, 333-я маршрутка впредь могла бы курсировать только по субботам и в часы пик, а 337-й маршрут планируется закрыть по субботам.
Остальные маршруты будут изменены с "синих" на "оранжевые", а это означает, что пассажиры смогут ездить по ним только за полную плату.
Переговоры между предприятиями продолжаются, и конкретные решения об изменениях в сети маршруток могут быть известны до 27 марта.
В 2018 году предприятия заключили договор на сумму 96 млн евро сроком на восемь лет. В заключении аудиторской компании "Ernst&Young" о ситуации в RS отмечается, что сотрудничество с RMS ежегодно приносит предприятию убытки на сумму почти 6 млн евро.