Rīgas satiksme предлагает в 75% маршруток брать полную цену за проезд

В настоящее время Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) обслуживает семь экспресс-маршрутов, на которых нужно оплачивать полную стоимость проезда. Эти маршрутки окрашены в оранжево-белый цвет. В свою очередь в 13 маршрутках рижане могут пользоваться предоставляемыми самоуправлением льготами - это студенты, пенсионеры и другие группы льготников. Такие микроавтобусы окрашены в сине-белый цвет. Подобный порядок был введен в мае 2018 года. Также RMS обслуживает восемь ночных маршрутов.

RS планирует этот порядок изменить, и льготами теперь можно будет пользоваться только на пяти маршрутах, а на остальных нужно будет покупать билет за полную цену.

Как рассказал временный председатель правления RS Эрнест Саулитис, в настоящее время около 70% маршрутов RMS и RS перекрываются. Одновременно договор с RMS предусматривает, что планируемые изменения не должны превышать 50% первоначальной протяженности маршрутов и все изменения должны быть согласованы обеими сторонами.

RS предлагает отменить 271-й маршрут, объединив его с 306-м маршрутом. Маршрутки номер 300, 338, 346, 241 и 263 будут курсировать по-прежнему, 333-я маршрутка впредь могла бы курсировать только по субботам и в часы пик, а 337-й маршрут планируется закрыть по субботам.

Остальные маршруты будут изменены с "синих" на "оранжевые", а это означает, что пассажиры смогут ездить по ним только за полную плату.

Переговоры между предприятиями продолжаются, и конкретные решения об изменениях в сети маршруток могут быть известны до 27 марта.