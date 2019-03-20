В Италии мужчина угнал школьный автобус и поджёг его вместе с детьми

ЧП произошло в Милане. Перед тем как поджечь автобус, злоумышленник протаранил на нём несколько полицейских машин.

По данным местной полиции, водитель сообщил школьникам о том, что "не выживет никто".

Однако план выполнить не удалось, жертв не было. Итальянская полиция успела вовремя, разбила окно транспортного средства. Через него дети смогли выбраться.

Сообщается, что 14 человек отравились дымом, но их жизни ничего не грозит. Преступник арестован. Это 47-летний итальянец.