Президент внесет на рассмотрение в Сейм инициативу о детях неграждан

Президент Раймонд Вейонис 21 марта подаст в Сейм инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан. Об этом он сообщил в среду после еженедельной встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
По словам президента, эта инициатива аналогична предложениям, которые он подавал в Сейм предыдущего созыва, но с уточнением обоснования.
Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый парламент ее не отклонит. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.
"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят", - сказал он.
Концептуально инициативу Вейониса поддерживает объединение партий "Новое Единство", а твердо - объединение "Для развития/За!".
Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ будет голосовать против инициативы президента, а Союз "зеленых" и крестьян еще только обсудит свою позицию.
Председатель фракции партии "Согласие" в Сейме Янис Урбанович ранее заявил, что не будет комментировать этот вопрос, пока инициатива не внесена в парламент.
Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина. Законопроект предусматривал прекращение присвоения этого статуса детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.