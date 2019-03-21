В Новой Зеландии запретили боевое оружие

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на обращение полуавтоматических и штурмовых винтовок, сообщает портал "Медуза".
"Все полуавтоматическое оружие, использованное во время террористической атаки в пятницу, 15 марта, будет запрещено", — сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Решение вступает в силу безотлагательно. Сообщается, что власти приступили к выкупу у населения попавшего под запрет оружия.
Сейчас в Новой Зеландии разрешено иметь полуавтоматические автоматы и винтовки с магазином на не более семи патронов.
15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 50 человек.