Чт, 21.03.2019
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В Новой Зеландии запретили боевое оружие

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Флаг Новой Зеландии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на обращение полуавтоматических и штурмовых винтовок, сообщает портал "Медуза".

"Все полуавтоматическое оружие, использованное во время террористической атаки в пятницу, 15 марта, будет запрещено", — сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Решение вступает в силу безотлагательно. Сообщается, что власти приступили к выкупу у населения попавшего под запрет оружия.

Сейчас в Новой Зеландии разрешено иметь полуавтоматические автоматы и винтовки с магазином на не более семи патронов.

15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 50 человек. 

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