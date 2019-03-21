Член правления Согласия и мега-жертвователь Айварс Бергерс получил крупные перечисления от использованных в отмывании денег оффшорных фирм, но об этом больше ничего не помнит.

270 000 евро – такую сумму многолетний член правления Согласия Айварс Бергерс получил от двух использованных в скандальных схемах отмывания денег оффшорных фирм, свидетельствуют "утекшие" в деле шведского Swedbank данные о перечислениях, попавшие в распоряжение Re:Baltica.

В течение примерно полугода в 2010-м и 2011-м году Бергерс из Danske Bank на свой счет в Swedbankполучил перечисление от двух зарегистрированных в Великобритании "фирм-почтовых ящиков" – Murova Systems LLP и Diron Trade LLP. Первая использована в так называемой афере Магнитского, а вторая – в азербайджанском "ландромате", через который элита Азербайджана выкачала из страны миллионы долларов на приобретение предметов класса люкс и недвижимости за рубежом.

Информация о перечислениях Бергерсу получена в так называемом деле "утекших" перечислений Swedbank.

Уже сообщалось, что из обвиняемого в отмывании денег Danske Bank через балтийские филиалы Swedbank прошли подозрительные перечисления по меньшей мере на 5,8 миллиардов долларов США. Swedbank упреки в отмывании денег отвергает.

Деньги на счет Бергерса перечислены за четыре платежа. Цель у двух платежей – "за строительные материалы", а в остальных двух есть ссылка на один и тот же счет, только у каждой фирмы своя сумма.

Бергерс Re:Baltica утверждал, что о таких перечислениях не помнит и комментировать их не будет. Счетов в обоих банков у него уже нет, и поэтому ничего посмотреть нельзя. "Меня не убедила ваша точка зрения, что я должен был бы вам предоставлять какую-либо информацию, так как я не считаю себя публичной персоной", – указал Бергерс в телефонном интервью Re:Baltica. В правление "Согласия" он попал почти 10 лет назад и до сих пор в нем состоит.

На момент перечислений он был членом правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks, а также совладельцем местного капитала Inko Fish, производящего консервы, и N2, которая продюсировала телепередачи и фильмы.

С тех пор, как Бергерс покинул Rīgas pilsētbūvnieks в 2011-м году, он активно занимался бизнесом как совладелец по меньшей мере 24-х фирм – показывает база данных Lursoft.

Он был миноритарным акционером втянутого в скандал с отмыванием денег VEF банка незадолго до аннулирования лицензии банка в 2010-м году.

В те года, кода были проведены указанные перечисления, Бергерс работал и как администратор неплатежеспособности, но, так как в то время подавать декларации о доходах для них не являлось обязательным, невозможно четко ответить, благодаря каким доходам он щедро жертвовал партии и связанным с ней организациям.

Прячет деньги за Толстым

Бергерс является одним из мега-жертвователей "Согласия". С 2005-го года он пожертвовал партии более 140 000 евро, из них – 19 000 перед последними выборами Сейма, свидетельствует база данных БПБК.

Он жертвует и связанным с партией организациям young.lv и 9.maijs, что проводят широкомасштабные празднование у Памятника победы 9-го мая, к тому же прячась за другим лицом.

Такие пожертвования партиям являются незаконными, а в случае НГО — нет.

Так в 2014-2016-м году Бергерс обеим организациям пожертвовал 14 7000 евро от своего имени, и еще 53 400 дал соратнику по партии, депутату Рижской думы Максиму Толстому, поручив тому пожертвовать эту сумму от собственного имени.

ФОТО: скриншот с конгресса «Согласия» в 2018 году

Толстой на тот момент считался неплатежеспособным, и изложение этих событий Re:Baltica нашла в его личном деле неплатежеспособности. Кредиторы, которым Толстой должен был отдавать деньги в соответствии с определенным графиком выплат, не были в восторге от его пожертвований, поэтому обратились в суд. Политик оправдывался: пожертвовать деньги попросил Бергерс. Суду не были предоставлены доказательства того, что Бергерс перечислил деньги Толстому. Бергерс отказался отвечать Re:Baltica, означает ли это, что он для пожертвований давал наличные. СГД, которая проверяет жертвующих негосударственным организациям, нарушения не констатировала.

Прячась за закрытыми дверями фракции "Согласия" в Рижской думе, уклонился от ответов на вопросы Re:Baltica и Толстой.

Бергерс отрицает подозрения о происхождении средств. "Вы действительно считаете, что БПБК не в состоянии проверить пожертвования лиц политическим партиям, как того требует закон"? – в телефонном разговоре вопросом на вопрос отвечает Бергерс. Вместо четких ответов он грозит обратиться в правоохранительные органы, чтобы те выяснили, как журналисты получили данные о его платежах. "Мне не нравится тон ваших вопросов", – заявляет Бергерс.

Руководитель фракции Согласия Янис Урбанович со всеми вопросами, которые связаны с пожертвованиями, отправляет к руководителю партии Нилу Ушакову. "Бергерс состоит в правлении, никогда не хромала дисциплина, всегда приходит на заседания правления. Там я его встречаю, в других местах – нет", – указал Урбанович. Про бизнес Бергерса Урбанович якобы ничего не знает.

Ушаков через пресс-секретаря ответил, что о доходах Бергерса "не интересовался, но, принимая во внимание то, что БПБК по этому поводу не высказало претензий, предполагаю, что они легальны".

Продавал вид на жительство?

Сейчас Бергерс является совладельцем двух фирм. Согласно описанию в Регистре предприятий, одна из них — ARIF Group – предоставляет юридические услуги, а вторая –Tērbatas biroju nams –- сдает недвижимость. У обеих в последние годы нет никаких доходов. У Tērbatas biroju namam есть долг по налогам – более чем 12 000 евро.

Совладельцами или прокуристами обеих фирм являлся ряд иностранцев из Китая, Вьетнама, России, Армении и Азербайджана. Такие признаки характерны для фирм, которые используются для получения вида на жительство в Латвии в обмен на 50-100 тысяч евро, вложенных в основной капитал фирмы. Действительно ли это так, Бергерс Re:Baltica не прокомментировал.

Например, в обеих фирмах фигурирует гражданин России Сергио Мен. Человек с таким же именем и номером паспорта является совладельцем фирмы EURASIA STRATEGIX PTE, которая зарегистрирована в Гонконге. Как представитель этой фирмы он в 2010-м году выступал на финансовом форуме Азии, и поданное туда описание его биографии весьма впечатляет.

Карьеру Мен начал в середине девяностых в строительной компании, работавшей под надзором бюро президента России.

Затем консультировал международные предприятия о российском и казахском рынке, пока в 2003-м году не перебрался в Гонконг, где в рамках группы отвечал за рынки нефти и газа. Консультировал также и ряд китайских правительственных организаций. Изучал экономику и финансы в Университете Гонконга, учился и в Российской Военной академии.

Другого бизнеса в Латвии, помимо в обеих фирмах члена правления Согласия, у этого гражданина России нет.

В свою очередь прокуристом фирмы Бергерса ARIF Group в 2015-м году был некий Виктор Тимченко из Украины. Дата его рождения совпадает с данными человека, который тогда участвовал в муниципальных выборах в небольшом украинском городке Каменце – Подольском. До этого он руководил местным филиалом Privatbank. Этот банк регулярно фигурирует в скандалах с отмыванием денег. У Тимченко тоже нет другого бизнеса в Латвии, свидетельствуют данные Lursoft.

Служба государственной безопасности (СГБ) подтвердила Re:Baltica, что, по крайней мере, части участников и/или совладельцев обоих фирм Бергерса в свое время выданы виды на жительство в Латвии. Сейчас ни один из них не действителен. Назвать конкретные имена СГБ отказалась.

Деловой партнер – брат азербайджанского миллионера

Re:Baltica известно, что вид на жительство получил один из крупнейших деловых партнеров Бергерса – гражданин Азербайджана Зейнал Маммадов (Zeynal Mammadov). Сейчас им напополам принадлежит ARIF Group, а остальные четыре ранее принадлежавшие Маммадову фирмы закрыты.

ARIF Group, которая пополам принадлежит члену правления Согласия и азербайджанскому бизнесмену Зейналу Маммадову, зарегистрирована в квартире в центре Риги. Двери Re:Baltica никто не открыл. ФОТО: Re:baltica

В регистре избирателей Азербайджана находится лишь один Зейнал Маммадов с такой же датой рождения, как и у совладельца латвийских фирм, выяснила Re:Baltica.

Он был руководителем азербайджанского футбольного клуба FC Baku. В азербайджанской прессе Маммадов рассказывал, что владельцем клуба является его брат, мультимиллионер Хафиз Маммадов (Hafiz Mammadov), которому принадлежит фирма Baghlan Group(строительство, нефть, газ). Согласно сообщениям международных СМИ, она участвовала в строительстве Tramp Tower в Баку и регулярно получает заказы от Министерства транспорта, что невозможно без тесных отношений с семьей правящего в Азербайджане президента Ильхама Алиева.

OCCRP, партнеры Re:Baltica, расследовали, что Маммадов в своих сделках использовал, по меньшей мере, две из четырех британских "фирм — почтовых ящиков" (реальной деятельностью не занимаются), служивших центром схемы отмывания денег азербайджанской элиты. Через них из страны выкачано, по меньшей мере, 2,5 миллиардов евро. Через одну из фирм у румынской футбольной команды «покупали» игрока FC Baku.

Вторая оффшорная фирма использована, чтобы финансово поддерживать купленный Маммадовым RC Lens, который является один из старейших футбольных клубов Франции.

С одной из четверки оффшоров, являющихся основой схемы отмывания денег Азербайджана, — Metastar Invest LLP – появляется связь и у Бергерса. Эта фирма через запутанную схему платежей получила по меньшей мере 3,2 миллиона евро от другой британской фирмы — Murova Systems LLP, которая перечислила 100 000 евро Бергерсу. В платежном поручении указан лишь номер оплачиваемого счета. Вскоре после этого Murova Systems LLP была закрыта.

ФОТО: Мадара Эйхе