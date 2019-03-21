В Казахстане прошла акция протеста против переименования столицы

Протесты - это редкое явление в Казахстане, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ после неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева.

Местные СМИ сообщили, что между участниками митинга и сторонником переименования началась перепалка. После этого полиция вмешалась и задержала несколько протестующих.

Пост президента до новых выборов занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Сразу же после вступления в должность Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Депутаты парламента Казахстана приняли в первом и втором чтении поправки в конституцию о переименовании столицы страны Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Это будет четвертый раз менее чем за 60 лет, когда город поменял название.