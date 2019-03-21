Чт, 21.03.2019
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В Казахстане прошла акция протеста против переименования столицы

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

21 марта полиция Казахстана задержала около 20 человек, которые протестовали против переименования Астаны в Нурсултан, сообщает Reuters.

Протесты - это редкое явление в Казахстане, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ после неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева.

Местные СМИ сообщили, что между участниками митинга и сторонником переименования началась перепалка. После этого полиция вмешалась и задержала несколько протестующих.

Пост президента до новых выборов занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Сразу же после вступления в должность Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Депутаты парламента Казахстана приняли в первом и втором чтении поправки в конституцию о переименовании столицы страны Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Это будет четвертый раз менее чем за 60 лет, когда город поменял название.

Более 30 000 человек подписали интернет-петицию против переименования Астаны.

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