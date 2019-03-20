Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан

Депутаты единогласно поддержали смену названия столицы с Астаны на Нурсултан, пишет "Медуза".

"Принято историческое решение", — сказал спикер мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Правительство Казахстана предлагало провести общенациональный референдум о переименовании Астаны. Однако, по словам Нигматулина, президент решил, что этот вопрос может рассмотреть парламент без референдума. Конституционный совет счел это законным.

Депутат мажилиса парламента Казахстана Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы после переименования города, пишет Газета.ru:

"Есть варианты — нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане", - рассказал Макен.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший Казахстан почти 30 лет, 19 марта объявил о своей отставке.