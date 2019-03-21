В Риге могут закрыть около 200 игорных залов

Сегодня комитет Рижской думы по вопросам борьбы с коррупцией, порядку и безопасности единогласно поддержал решение поручить юридическому управлению подготовить проект по ликвидации в Риге, в том числе в микрорайонах, всех игорных залов.

Лиепиньш пояснил, что это концептуальное решение, а затем вопрос о закрытии каждого зала нужно будет рассматривать отдельно.

"Мы не можем основывать экономику столицы на бизнесе, который разрушает жизнь тысяч семей. Уже многие годы Рижское самоуправление не выдавало разрешений на открытие новых игорных залов, мы начали ограничивать игорный бизнес в историческом центре, и теперь, когда закон открывает возможность ограничить это зло в более широком масштабе, это нужно делать немедленно и без компромиссов", - сказал руководитель комитета развития города Алексей Росликов.

Комитет отказал сегодня Joker в открытии тотализатора на ул. Рупниецибас, 52, и Авоту, 57/59, то есть на территории исторического центра Риги.

Как сообщалось, мэр Риги Нил Ушаков поручил юридическому управлению думы совместно с департаментом развития города на основании норм закона об азартных играх подготовить проекты решений об аннулировании выданных лицензий на игорные залы на всей территории столицы, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

Закон предусматривает, что в случае, если организация азартных игр в конкретном месте значительно задевает интересы жителей, самоуправление мотивированным решением может аннулировать выданные лицензии на открытие казино, игорных залов, бинго-залов, тотализаторов и др.