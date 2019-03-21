На австралийский пляж выкинуло рыбу размером с человека

На юге Австралии на берег моря выкинуло странную рыбу. Обитательницу морских глубин длиной 1,8 метров заметили рыбаки, которые сначала приняли ее за кусок дерева, сообщает ВВС.
"Я думала, она не настоящая, пока не нашла в интернете изображение рыбы-луны", - сказала Линете Гржелак, которая запечатлела необычную встречу на фотографиях.
Ее друг Стивен Джонс - рыбак, поэтому "знал, что такие есть, но никогда такую не видел в жизни", - сказала она.
"Поэтому я сделала фотографии", - заявила женщина. "Он сказал, что рыба очень тяжелая, а ее кожа грубая и толстая как у носорога".
Вероятно, позднее рыбу унесло обратно в море.
Несмотря на то, что видимое на фото существо значительных размеров, обычно рыба-месяц может вырасти еще больше и достичь даже 4 метров в длину и веса 2,5 тонн.
В Австралии рыба-луна из-за своего размера может даже причинить повреждения рыбацким кораблям.