На австралийский пляж выкинуло рыбу размером с человека

"Я думала, она не настоящая, пока не нашла в интернете изображение рыбы-луны", - сказала Линете Гржелак, которая запечатлела необычную встречу на фотографиях.

Ее друг Стивен Джонс - рыбак, поэтому "знал, что такие есть, но никогда такую не видел в жизни", - сказала она.

"Поэтому я сделала фотографии", - заявила женщина. "Он сказал, что рыба очень тяжелая, а ее кожа грубая и толстая как у носорога".

Вероятно, позднее рыбу унесло обратно в море.

Несмотря на то, что видимое на фото существо значительных размеров, обычно рыба-месяц может вырасти еще больше и достичь даже 4 метров в длину и веса 2,5 тонн.