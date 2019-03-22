В Китае водитель совершил наезд на толпу, его застрелили

В китайской провинции Хубэй автомобиль совершил наезд на толпу людей, в результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли, со ссылкой на газету Sina передает Газета.ru.
Водитель был застрелен на месте сотрудниками правопорядка. Мотивы его действий устанавливаются.
Deutsche Welle напоминает, что это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. Так, в сентябре 2018 года 11 человек погибли, еще десятки пострадали в результате наезда автомобилиста в провинции Хунань на юго-востоке КНР. По данным властей, преступник в возрасте около 40 лет действовал злонамеренно и планировал нанести "серьезный ущерб". Мужчина был задержан.