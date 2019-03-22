Ремонт Краста и моста в Брасе: РД берет заем на 14,23 млн евро

Рижская дума для ремонта улицы Краста и моста в Брасе планирует взять в Госказне заем на сумму 14,23 млн евро, говорится в документах комитета по финансовым и административным делам Рижской думы.
Для обновления асфальтового покрытия ул. Краста планируется взять заем на сумму 6,08 млн евро, для перестройки путепровода в Брасе - 8,15 млн евро.
Общие затраты на ремонт моста в Брасе составят 10,87 млн евро (с НДС), ул. Краста - 8,10 млн евро (с НДС).
Остальную часть необходимого финансирования обеспечит самоуправление.
Общий бюджет столичного департамента сообщения в этом году запланирован в размере 24,75 млн евро. 17,57 млн евро будут направлены на ремонт и перестройку транспортной инфраструктуры.
Договор о ремонте ул. Краста департамент уже заключил с ООО "Binders", о перестройке моста в Брасе - с АО "Kauno tiltai".
Комитет сегодня одобрил получение займа на ремонт улицы Краста и путепровода в Брасе, но окончательное решение предстоит принять Рижской думе. Против того, чтобы взять заем, выступили депутаты оппозиции, указав, что кредитные обязательства самоуправления и так уже слишком велики.