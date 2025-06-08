Выборы в Южнокурземском крае выиграл СЗК

СЗК набрал 24,85% голосов избирателей, что обеспечит ему пять мест в краевой думе.

На втором месте Национальное объединение - 24,78% голосов, а третье место заняло "Новое Единство", набравшее 20,49% голосов. Обе партии также получат по пять депутатских мест.

В думу прошло также Латвийское объединение регионов, за которое проголосовали 20,22% избирателей. Это обеспечит партии четыре депутатских мандата.

Остальные три партии не преодолели 5-процентный барьер и не прошли в краевую думу.