Пт, 22.03.2019
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В Челябинске одноклассницы избили девочку из-за поддельных кроссовок

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Жительница Челябинска рассказала, что ее дочь побили одноклассники из-за того, что на девочке были поддельные кроссовки Balenciaga, сообщает местное издание "Первый областной".

Мама девочки рассказала, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и повреждение носа. Девочки, которые её били, снимали происходящее на смартфоны, чтобы выставить в соцсеть "ВКонтакте".

Директор школы, в которой учатся девочки, подтвердила, что ранее девочки поругались и "оскорбляли друг друга". 

На данный момент в ситуации разбираются. Директор сообщила, что оповестили полицию и пригласили родителей. Пока непонятно, кто зачинщик драки.

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