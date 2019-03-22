В Челябинске одноклассницы избили девочку из-за поддельных кроссовок

Жительница Челябинска рассказала, что ее дочь побили одноклассники из-за того, что на девочке были поддельные кроссовки Balenciaga, сообщает местное издание "Первый областной".
Мама девочки рассказала, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и повреждение носа. Девочки, которые её били, снимали происходящее на смартфоны, чтобы выставить в соцсеть "ВКонтакте".
Директор школы, в которой учатся девочки, подтвердила, что ранее девочки поругались и "оскорбляли друг друга".
На данный момент в ситуации разбираются. Директор сообщила, что оповестили полицию и пригласили родителей. Пока непонятно, кто зачинщик драки.