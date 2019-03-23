В Латвии радикальные организации не существуют или же пассивны
В Латвии право- и левоориентированные радикальные и экстремистские организации не существуют или пассивны, но в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попадают отдельные радикально настроенные лица, проявляющие агрессию в интернете, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.
В учреждении заявили, что значимых левоориентированных радикальных организаций в Латвии фактически нет, а правоориентированные радикальные организации небольшие и пассивные. Большинство таких лиц работают автономно, поддерживая контакты только с ближайшими единомышленниками.
Такие лица и организации проводили в прошлом году отдельные мало посещаемые акции протеста или бывали на мероприятиях других людей, пытаясь использовать их как платформу для повышения своей узнаваемости.
Отчет СГБ о прошлом годе находится пока в стадии подготовки, и более подробных комментариев учреждение не дает.
Вопрос о борьбе с правым экстремизмом актуализировался после террористического акта австралийца Брентона Тарранта, убившего в мечетях новозеландского города Крайстчерч 50 человек.