Сб, 23.03.2019
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Нур-Султану быть! Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны

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Скульптура в Астане. Или Нур-Султане?

ФОТО: Reuters/ScanPix

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан.

Указ вступил в силу после опубликования, сообщает meduza.io.

Токаев, бывший спикером сената Казахстана, стал президентом после досрочного ухода с поста первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Идею переименовать столицу в честь своего предшественника он высказал сразу после вступления в должность. 

Законы Казахстана не позволяли Токаеву предлагать изменения в конституцию. Для переименования Астаны была использована многоходовая комбинация с референдумом, замененным на голосование в парламенте.

Как мы уже сообщали, парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял закон о переименовании столицы республики из Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Реакция жителей страны последовала незамедлительно - они вышли на акции протеста. В свою очередь пользователи российского сегмента интернета обрушили на действия казахстанских властей всю свою желчь и сарказм.

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