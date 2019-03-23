Нур-Султану быть! Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан.
Указ вступил в силу после опубликования, сообщает meduza.io.
Токаев, бывший спикером сената Казахстана, стал президентом после досрочного ухода с поста первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Идею переименовать столицу в честь своего предшественника он высказал сразу после вступления в должность.
Законы Казахстана не позволяли Токаеву предлагать изменения в конституцию. Для переименования Астаны была использована многоходовая комбинация с референдумом, замененным на голосование в парламенте.
Как мы уже сообщали, парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял закон о переименовании столицы республики из Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Реакция жителей страны последовала незамедлительно - они вышли на акции протеста. В свою очередь пользователи российского сегмента интернета обрушили на действия казахстанских властей всю свою желчь и сарказм.