Второй скандал за неделю: в Ильгюциемсе буянит пьяная беременная женщина

В Ильгюциемсе некая семейная пара заставляет своих соседей переживать веьсма неприятные моменты.
Так, как сообщает передача Degpunktā на телеканале LNT, несколько дней назад в одной из квартир дома уже произошел семейный скандал с участием беременной женщины, которая оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Причиной ЧП стала, якобы, кража супругом беременной метадона, который необходим для лечения от наркотической зависимости.
На днях полицейским снова пришлось отреагировать на сигнал жильцов и отправиться по знакомому адресу.
Соседи рассказали, что женщина крепко напилась, а ее спутник жизни отказался впускать ее в квартиру, поэтому она устроила скандал прямо на лестничной площадке.
Прибыв на место ЧП, эта информация подтвердилась. Полицейские решили, что пьяной будущей маме необходимо все же отправиться в участок, туда же были вызваны и медики. После проверки стражи порядка, учитывая положение женщины, доставили ее по декларированному месту жительства.
"Скандальная" квартира будет находиться не только под контролем полиции, но и социальной службы. Вполне возможно, что к делу придется вскоре подключиться и Сиротскому суду.